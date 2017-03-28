"Грифоны" сыграют в Екатеринбурге с командой Единой лиги ВТБ

Как стало известно "ОГ", в понедельник, 3 апреля, во Дворце игровых видов спорта "Уралочка" состоится товарищеский матч между екатеринбургским «Уралом» и одним из сильнейших клубов Единой лиги ВТБ - "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

- В нашем календаре есть большая пауза, и чтобы не потерять игровой тонус, нам нужна игровая практика, - пояснил президент "БК "Урал" Станислав Ерёмин. - Так совпало, что у зенитовцев та же проблема, поэтому мы договорились, что они прилетят для спарринга с нами. Я считаю, что это большое событие для баскетбольного Екатеринбурга, потому что команды такого уровня к нам не приезжали очень давно (а если точнее, то последний матч с элитной командой "Урал" сыграл три года назад - в марте 2013 года "грифоны" в плей-офф европейского Кубка вызова встречались с подмосковным "Триумфом", на базе которого через год и был создан "Зенит". - Прим. "ОГ").

Один из лидеров "Зенита" и сборной России Сергей Карасёв в матче питерцев с "Локомотивом-Кубанью" из Краснодара. Фото: basket.fc-zenit.ru

В прошлом сезоне "Зенит" стал бронзовым призёром чемпионата Единой лиги ВТБ, а нынче идёт на втором месте в регулярном чемпионате. В составе команды игроки сборных России, Латвии и Сербии. «Урал» и «Зенит» связывает плодотворное сотрудничество - Григорий Мотовилов выступает в Екатеринбурге на правах аренды, а игроки "Урала" Артём Комиссаров, Артур Киселёв и Дмитрий Дойников в разные годы также играли за "Зенит".

В прошлом сезоне главный тренер «Урала» Вадим Филатов работал в тренерском штабе «Зенита», а нынче в нём продолжает работать Борис Ливанов - один из самых успешных наставников в истории ревдинского "Темпа-СУМЗ".

Начало матча "Урал" - "Зенит" в 19 часов. Вход свободный.