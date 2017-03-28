В Свердловской области в пожарах погибли 23 ребёнка за 2016 год. Большая часть трагедий произошла весной и осенью, наиболее масштабные случились в Сухом Логу - погибло пять детей, Волчанске - три, Нижнем Тагиле - три. Данные приведены в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова.

Причём в пожарах наиболее часто погибали малолетние дети: 18 детей были в возрасте до семи лет, один девятилетний ребёнок, остальные - старше одиннадцати лет.

Среди основных причин трагедий:

нарушение правил установки и эксплуатации печного оборудования - 5 пожаров (погибло 13 детей);

неосторожное обращение с огнём - 3 пожара, в том числе два пожара из-за непотушенной сигареты (погибло 5 детей);

неисправность электропроводки и аварийный режим работы электрооборудования - 3 пожара (погибло 3 ребёнка);

баловство детей с огнём - 1 пожар (погиб 1 ребёнок)

по иным причинам - 1 пожар (погиб 1 ребёнок).

- Стоит ещё раз напомнить органам системы профилактики, что нерешительные действия по работе с семьями, где не обеспечиваются родителями безопасные условия жизнедеятельности детей, чаще всего приводят к гибели последних. Правительству Свердловской области рекомендуется рассмотреть возможность выделения субсидий муниципалитетам на устранение нарушений противопожарной безопасности в домохозяйствах с детьми, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. В квартирах таких семей, а так же в ветхих и деревянных частных домах необходимо принять меры по установке датчиков задымления, - прокомментировал ситуацию Игорь Мороков.