Екатеринбург потратит почти 26 миллионов рублей на краску и пластик для разметки улиц

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации движения" Екатеринбурга выделит 25 млн 763 тыс. 677 рублей на закупку термопластика и специальной краски, используемых для дорожной разметки. Как указывается в конкурсной документации на сайте госзакупок, также будет закуплен рецептурный разбавитель.

В соответствии с техзаданием, победитель конкурса должен буде предоставить более 84 тонн белой краски с коэффициентом яркости не менее 80% и тонну жёлтой краски с коэффициентом яркости не менее 50% Краска для дорожной разметки должна полностью высыхать за 15 минут и выдерживать статическое воздействие не менее 48 часов.

Термопластик для дорожной разметки также белого и жёлтого цвета такой же яркости, как и краска, должен затвердевать не дольше, чем 9 минут и должен выдерживать статическую нагрузку до 72 часов. Белого термопластика будет закуплено 131 201 кг, жёлтого - 114 610 кг.

Аукцион в открытой форме будет проведён в 10:05 17 апреля 2017 года. Уже не позднее 31 мая победитель конкурса должен будет предоставить материалы для разметки.