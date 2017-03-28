Областное управление ГИБДД призвало свердловчан к осторожности в связи с предстоящим похолоданием

Управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области обратилось к уральским автомобилистам с призывом к осторожности в связи с предстоящим похолоданием.

— В ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание, в связи с чем на дорогах возможно образование наледи. Это может спровоцировать рост ДТП на дорогах региона. Особенно высока вероятность гололедицы на трассах. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области обращается к водителям с просьбой передвигаться на скорости, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям. При движении водителям рекомендуется не допускать резких манёвров, резких торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других траспортных средств, — говорится в сообщении ведомства.

Одновременно сотрудники областного Управления ГИБДД рекомендовали водителям, не имеющим достаточного опыта, временно отказаться от поездок.