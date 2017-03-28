РСА ожидает, что убытки по ОСАГО за 2016 год составят 3,6 млрд рублей

Прогнозируемые убытки, которые ожидают автостраховщиков по договорам ОСАГО за 2016 год, составят 3,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Как сообщается, выручка от продажи полисов ОСАГО в 2016 году в России составила 228 млрд рублей, а расходы, как ожидается, составят 231,6 млрд рублей. Сюда входят выплаты по договорам, расходы на ведение бизнеса и создание резервов. Прогноз был составлен на основе данных за девять месяцев 2016 года с учётом того, что выплаты по действующим полисам будут продолжаться ещё несколько лет.

В 2016 году страховщики оплатили 42,5 млрд рублей в порядке возмещения ущерба при ДТП, что составило 24% по договорам 2016 года. Как ожидается, в 2017 году это значение достигнет 59% и составит 104,6 млрд рублей. Далее ожидается, что в 2018 году будет выплачено 23 млрд рублей (13 %), в 2019 году - 5,3 млрд рублей (3 %), в 2020 году - 1,8 млрд рублей (1 %).

Для расчета убыточности учитывались расходы на ведение дел страховщиками и резервы компенсационных выплат, которые составляют 23% от собранной премии. В отношении договоров 2016 года эта сумма составляет 52,4 млрд рублей.

Отметим, ожидающееся вступление в силу поправок к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предполагает в большинстве замену денежных выплат на восстановительный ремонт повреждённых в ДТП автомашин. Кроме того, ранее неоднократно заявлялось, что без принятия закона о натуральном возмещении в ОСАГО этот сегмент станет убыточным для страховых компаний.