Работу муниципалитетов по улучшению инвест-климата оценят по 60 показателям

Качество работы муниципальных властей по улучшению предпринимательского климата будут оценивать по 60 показателям специально сформированной «дорожной карты». Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев на проходящем сегодня заседании совета по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области.

Фото: областной департамент информполитики

Как сообщает областной департамент информполитики, в 2017 году федеральная власть поставила перед субъектами РФ задачу — внедрить 12 целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и улучшению инвест-климата. В соответствии с этим решением руководство Свердловской области разработало специальную «дорожную карту», 60 показателей из которой и должны выполнить муниципалитеты.

— Сейчас главная задача — эффективно, своевременно и в полном объёме реализовать все мероприятия «дорожных карт». В результате этой работы в Свердловской области должны быть сформированы оптимальные условия для ведения бизнеса, для стабильного и динамичного роста инвестиций. Мы должны сделать так, чтобы в каждом муниципалитете предприниматель чувствовал себя комфортно, мог в полной мере реализовать свои бизнес-проекты, — подчеркнул Евгений Куйвашев.