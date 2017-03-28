Областная газета
Политика 28 марта 2017, 13:56

Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов уйти от бесконечных межведомственных согласований

На сегодняшнем заседании совета по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов перейти к управлению в проектном формате, отказаться от практики бесконечных межведомственных согласований.

Как сообщает областной департамент информполитики, под переходом к проектному методу управления понимается чёткая постановка задач и персональная ответственность исполнителей за достижение контрольных результатов.

— Степень участия в этой работе муниципалитета может быть различной в зависимости от его специфики. Но создавать условия для развития современных производств, привлечения новых инвесторов, развития социальной сферы – это могут и должны делать все главы. Это в ваших интересах, в интересах ваших земляков. Я буду держать под личным контролем ход реализации проектов, — сказал глава региона.

Кстати, на сегодняшнем заседании представлены первые восемь паспортов проектов. В частности, речь идёт о комплексах мероприятий по поддержке малого бизнеса, по улучшению экологии, по развитию моногородов, ЖКХ, международной кооперации и экспорта.

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