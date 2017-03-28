В Общественной палате РФ открыли горячую линию по ценам на продукты и лекарства

Сегодня Общественная палата РФ открыла горячую линию по мониторингу цен на продукты питания и медикаменты. Потребителям предлагается сообщать о возможных фактах экономически необоснованного повышения цен. Об этом сообщает официальный сайт ОП РФ.

Телефон горячей линии 8-800-737-77-66. Звонок бесплатный из любого региона России, время работы: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 16:45 по московскому времени.

Поступающую информацию будут оперативно обрабатывать, обобщать и направлять в Генпрокуратуру РФ.

Добавим, что горячую линию решено открыть в рамках поручения Президента России Владимира Путина о "необходимости детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты", которое прозвучало на коллегии Генпрокуратуры РФ 14 марта.

- Сегодня главная задача — не допустить спекулятивного роста цен, - подчеркнул председатель Комиссии ОП РФ по соцполитике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. - В условиях, когда в стране свыше 20 миллионов человек находятся за чертой бедности, данная задача является безусловным приоритетом.