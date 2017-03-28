В Екатеринбург прибыла делегация из Удмуртии в составе шести человек во главе с замглавы мэрии Ижевска по социальной политике Михаилом Тарасовым. Они намерены перенять опыт коллег из уральской столицы в области бухгалтерии и финансового учёта, документооборота, информационной безопасности и закупок, сообщает пресс-служба администрации города.

Замглавы мэрии Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев уже провёл встречу с коллегами из Ижевска.

Добавим, делегация из Ижевска также принимает участие в работе Х Форума педагогических и руководящих работников образования, который проходит сегодня, 28 марта, в екатеринбургской общеобразовательной школе №16. Для них проведут презентации и экскурсии.