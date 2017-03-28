Областная газета
Общество 28 марта 2017, 14:45

Губернатор утвердил план мероприятий по борьбе с лесными пожарами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по борьбе с лесными пожарами. Об основных параметрах, заложенных в этом документе, шла речь на состоявшемся сегодня совещании с главами муниципальных образований Среднего Урала.

Как сообщает областной департамент информполитики, общая площадь свердловских лесов превышает 16 млн гектаров. Природоохранную деятельность на этой территории ведут 34 лесничества.

Пожароопасный период в нашем регионе обычно длится с апреля по сентябрь. Всё это время требуется особое внимание к защите лесов от огня. Между прочим, на Среднем Урале в непосредственной близости от лесов расположены 180 населённых пунктов, 89 объектов экономики, 304 садовых товарищества, 39 загородных оздоровительных лагерей. Все они потенциально опасны для леса. Поэтому с 15 апреля сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области начнут проводить профилактические рейды по этим объектам. Руководству муниципалитетов рекомендовано запретить выжигание сухой травы и разведение костров на полях возле леса.

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