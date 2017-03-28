Областная газета
Общество 28 марта 2017, 15:26

За 130 лет число екатеринбуржцев выросло в 40 раз

За 130 лет число екатеринбуржцев выросло в 40 раз. Согласно результатам однодворной переписи населения, в конце марта 1887 года в городе проживали 37 тыс. 909 человек, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы. 

В переписи 1887 года упоминается, что "в Екатеринбурге 96 улиц… Церквей - 14, училищ - 14… Город освещается 365 обычными керосиновыми фонарями". На 1 марта 2017 года численность населения уральской столицы составила 1 млн 496 тыс. 475 граждан, по данным АИС "Муниципальный регистр населения".

По данным мэрии Екатеринбурга в 1860 году горожан насчитывалось 19 тысяч 832. За следующие 27 лет произошёл стремительный - почти в два раза - рост населения, связанный, возможно, со строительством железной дороги в конце 1870-х годов. В 1914 году в Екатеринбурге уже проживало до 110 тыс. жителей. По переписи 1937 года горожан было 445 тыс., а после Великой Отечественной войны, с учётом эвакуированных, - оно составило более 620 тыс. человек.

В начале 1967 года родился миллионный горожанин, а осенью 2016 года жителей стало полтора миллиона. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Екатеринбурга, к 2035 году численность горожан вырастет ещё на 300 с лишним тысяч человек.

Фото: мэрия Екатеринбурга

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Быстрые доставки на http://courier.youdo.com/courier-services/crr/bistriy-kurer/.

Аренда спортивного автомобиля - посмотреть.

Быстрая доставка документов Москва, описание.

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам