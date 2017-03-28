За 130 лет число екатеринбуржцев выросло в 40 раз

За 130 лет число екатеринбуржцев выросло в 40 раз. Согласно результатам однодворной переписи населения, в конце марта 1887 года в городе проживали 37 тыс. 909 человек, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

В переписи 1887 года упоминается, что "в Екатеринбурге 96 улиц… Церквей - 14, училищ - 14… Город освещается 365 обычными керосиновыми фонарями". На 1 марта 2017 года численность населения уральской столицы составила 1 млн 496 тыс. 475 граждан, по данным АИС "Муниципальный регистр населения".

По данным мэрии Екатеринбурга в 1860 году горожан насчитывалось 19 тысяч 832. За следующие 27 лет произошёл стремительный - почти в два раза - рост населения, связанный, возможно, со строительством железной дороги в конце 1870-х годов. В 1914 году в Екатеринбурге уже проживало до 110 тыс. жителей. По переписи 1937 года горожан было 445 тыс., а после Великой Отечественной войны, с учётом эвакуированных, - оно составило более 620 тыс. человек.

В начале 1967 года родился миллионный горожанин, а осенью 2016 года жителей стало полтора миллиона. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Екатеринбурга, к 2035 году численность горожан вырастет ещё на 300 с лишним тысяч человек.

Фото: мэрия Екатеринбурга