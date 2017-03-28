Александра Покоева

По новой реформе ОСАГО степень износа автомобиля не будет играть роли. Об этом рассказали екатеринбургские эксперты на пресс-конференции в ТАСС. Напомним, новый пакет поправок в закон об ОСАГО принят Госдумой 17 марта 2017 года в третьем чтении.

Руководитель представительства Российского Союза автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов, заявил, что новая реформа улучшает жизнь автовладельцев, которые попали в ДТП: «Когда основной формой возмещения была денежная выплата, учитывался износ автомобиля. То есть машина, попавшая в ДТП, получала не всю сумму ущерба, а за вычетом износа».

Теперь же основная часть транспортных средств после ДТП будет направляться на станции технического ремонта, сотрудничающие со страховщиком. Автовладелец сможет выбрать ту станцию, которая будет располагаться в 50 км от места ДТП или места проживания водителя. На станции будут обязаны за 30 дней отремонтировать машину до первоначального состояния.

- И человек получает в какой-то степени улучшенную машину. Потому что вместо старых деталей в ней будут установлены новые,- отмечает Тарасов.

При этом, если в установленные законом сроки автомобиль в готовом виде не вернут владельцу, страховщик будет обязан выплатить клиенту 0,5% от суммы выплаты за каждый день просрочки.

- Поэтому все стороны заинтересованы вовремя и качественно отремонтировать машину до того состояния, в котором она была раньше, - сказал Вячеслав Тарасов.

Новая реформа ОСАГО будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО и только в отношении физических лиц.