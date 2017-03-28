Областная газета
Общество 28 марта 2017, 15:57

По новой реформе ОСАГО степень износа автомобиля не будет играть роли

Александра Покоева

По новой реформе ОСАГО степень износа автомобиля не будет играть роли. Об этом рассказали екатеринбургские эксперты на пресс-конференции в ТАСС.  Напомним, новый пакет поправок в закон об ОСАГО принят Госдумой  17 марта 2017 года в третьем чтении.

Руководитель представительства Российского Союза автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов, заявил, что новая реформа улучшает жизнь автовладельцев, которые попали в ДТП: «Когда основной формой возмещения была денежная выплата, учитывался износ автомобиля. То есть машина, попавшая в ДТП, получала не всю сумму ущерба, а за вычетом износа».

Теперь же основная часть транспортных средств после ДТП будет направляться на станции технического ремонта, сотрудничающие со страховщиком. Автовладелец сможет выбрать ту станцию, которая будет располагаться в 50 км от места ДТП или места проживания водителя. На станции будут обязаны за 30 дней отремонтировать машину до первоначального состояния.

- И человек получает в какой-то степени улучшенную машину. Потому что вместо старых деталей в ней будут установлены новые,- отмечает Тарасов.

При этом, если в установленные законом сроки автомобиль в готовом виде не вернут владельцу, страховщик будет обязан выплатить клиенту 0,5% от суммы выплаты за каждый день просрочки.

- Поэтому все стороны заинтересованы вовремя и качественно отремонтировать машину до того состояния, в котором она была раньше, - сказал Вячеслав Тарасов.

Новая реформа ОСАГО будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО и только в отношении физических лиц.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

Сказка на все времена

Сказка на все времена

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Вызов эвакуатора Сергиев Посад срочно: в Москве.

Вологда грузоперевозки: подробности по ссылке.

Прокат Mercedes G63, рекомендуют на сервисе YouDo.

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам