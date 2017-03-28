Минфин РФ: перевод бюджетных выплат на карты "Мир" начнётся во второй половине 2017 года

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов рассчитывает, что бюджетные выплаты будут переводиться на карты национальной платёжной системы "Мир" уже во второй половине этого года. Об этом министр заявил во вторник, 27 марта, на съезде Ассоциации российских банков.

"Сегодня заработала национальная система платёжных карт, что является уже элементом нашего плана действий, - приводит слова министра "Российская газета". - Для повышения распространения, привлекательности национальных платёжных инструментов правительством поддерживается законодательная инициатива в части поэтапного перевода заработных плат бюджетников на банковские счета с использованием платёжной карты "Мир".

Отметим, законопроект о переводе бюджетных выплат на карты национальной платежной системы был принят правительством на минувшей неделе. В соответствии с документом, уже с 1 июля 2018 года все бюджетники будут получать заработную плату на карты системы "Мир". Клиенты Пенсионного фонда России также будут получать пенсии на карты "Мир", но уже с 1 июля 2020 года. С 1 июля 2017 года все российские банки должны обеспечить возможность обслуживания НСПК в своих банкоматах, терминалах и иных платёжных устройствах.

Ранее заявлялось, что у бюджетников после вступления закона в силу будет два варианта - либо получать деньги на счёт НСПК, либо наличными в кассе предприятия.