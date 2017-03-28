Областная газета
Общество 28 марта 2017, 16:13

Руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов: "Средний Урал готов к реформе ОСАГО"

Александра Покоева

Руководитель представительства Российского Союза автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов на пресс-конференции в ТАСС заявил, что Свердловская область готова к предстоящей реформе ОСАГО.

- У нас в регионе есть страховые компании, у которых есть опыт работы по этой схеме. То есть они и раньше направляли желающих автомобилистов на станции техобслуживания, - сказал Вячеслав Тарасов.

Директор екатеринбургского филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» Иван Косьмин рассказал, что их компания практикует натуральное возмещение с 2012 года. Сейчас она ремонтирует до 30% автомобилей на станциях. 

- Проблемы могут возникнуть только в отдалённых регионах области, где могут отсутствовать станции. Там будет  предусмотрено денежное возмещение,- отметил Косьмин.

Напомним, что 17 марта Госдума России в третьем чтении приняла поправки в законопроект об ОСАГО. Он будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО и только в отношении физических лиц. Теперь основной формой возмещения по ОСАГО будет ремонт автомобиля, а не денежная выплата. Страховщик и сотрудничающая с ним станция техобслуживания должны будут провести ремонт за 30 дней.

Традиционное денежное возмещение можно будет получить: при полной гибели автомобиля; в случае смерти или причинения тяжкого вреда потерпевшему; если ущерб превышает установленную ОСАГО предельную сумму компенсации в 400 тысяч рублей; если потерпевший является инвалидом.

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