Областная газета
Экономика 28 марта 2017, 16:30

Цыганский посёлок Екатеринбурга застроят многоэтажками и урбан-виллами

В треугольнике улиц Московской, Шаумяна и Фурманова, на месте так называемого Цыганского посёлка, вырастет микрорайон в европейском стиле. Сегодня участники публичных слушаний поддержали проект.

Проект нового микрорайона в Цыганском посёлке

По планам застройщика, так будет выглядеть новый микрорайон в Цыганском посёлке. Фото: пресс-служба компании "Брусника"

Проект разрабатывался совместно с голландскими архитекторами. На территории в 27 гектаров будут размещены высотные жилые дома  и низкоэтажные одноподъездные дома по типу урбан-виллы, школа и три детских сада. Микрорайон будет объединён пешеходным бульваром.

Проект предусматривает 360 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанных на 12 тысяч жителей. Реализовать его планируют в течение восьми-десяти лет, первую очередь начнут строить уже этим летом. Жителей частного сектора, предназначенного под снос, пообещали расселять поэтапно.

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