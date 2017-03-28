Областная газета
Общество 28 марта 2017, 16:47

Выборы президента РАН пройдут 27 сентября

Новый президент Российской академии наук будет избран 27 сентября. Об этом в среду, 28 марта, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя академии Валерий Козлов. Избранию главы РАН будет предшествовать собрание президиума.

"Сегодня был президиум, мы предварительно договорились, что это собрание состоится 26 сентября, а 27 сентября будем выбирать президента", - приводит ТАСС заявление Валерия Козлова.

Как сообщалось ранее, академик Валерий Козлов был назначен исполнять обязанности президента РАН распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Назначению предшествовало то обстоятельство, что на очередных выборах главы академии практически все претенденты, за исключением действующего президента, Владимира Фортова, сняли свои кандидатуры

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