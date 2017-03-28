Областная газета
Общество 28 марта 2017, 16:58

На Среднем Урале количество детей в частных детсадах превысило 5,6 тысячи

В 2016 году (по данным на август) количество свердловских детей, посещающих частные дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), превысило 5,6 тысячи. Об этом сообщил в своём ежегодном докладе Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, по сравнению 2015 годом количество детей в частных детсадах увеличилось на 2,1 тыс. человек. Количество юных воспитанников частных ДОУ уже составляет 2,3% от общего количества детей, посещающих муниципальные детсады.

С точки зрения Игоря Морокова, для усовершенствования системы частных детсадов муниципалитетам стоит более активно собирать информацию о действующих в жилых домах частных мини-детских садиках и добиваться официальной регистрации таких учреждений.

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