Областная газета
Экономика 28 марта 2017, 17:27

Альфа-Банк приостановил членство в Ассоциации российских банков

Александра Покоева

Входящий в топ-10 крупнейших кредитных учреждений России Альфа-банк заявил о приостановке своего членства в Ассоциации российских банков, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Такое решение в банке объясняют несогласием с выводами и оценками в годовом докладе Ассоциации, содержащем критику Центробанка и тезисы, с которыми банк не согласен.

- Банк не принимал участия в подготовке документа, поэтому считает недопустимым его обнародование от имени всех членов Ассоциации. Банк поддерживает усилия регулятора по очищению банковской системы. Для обеспечения конкурентной среды важно не допускать необоснованных различий в регулировании частных финансовых посредников и организаций с государственным участием, - отмечается в сообщении.

В свою очередь, глава АРБ Гарегин Тосунян рассказал ТАСС, что заявление Альфа-банка абсолютно неаргументированно.

- Это вымысел, потому что в докладе нет никаких обвинений в адрес Центрального банка, и это некорректно. Надо прочитать доклад, увидеть, что всё это не соответствует действительности, - отметил Тосунян.

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