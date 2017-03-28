Областная газета
Общество 28 марта 2017, 17:35

В 2017 году к акции "Бессмертный полк" присоединится сразу несколько австрийских городов

Сразу несколько австрийских городов, в том числе Вена и Инсбрук, намерены присоединиться к ежегодной акции памяти "Бессмертный полк". Об этом во вторник, 28 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на координатора акции в Вене Софью Парфёнову.

"Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы будут длиться в этом году в Вене в течение трёх дней - 7-9 мая, при этом основным днем по традиции станет воскресенье, 7 мая, - сообщила Софья Парфёнова журналистам. - Акция "Бессмертный полк" пройдёт на Шварценбергплац во вторник, 9 мая, в пять часов вечера, чтобы больше людей имело возможность принять участие в шествии. Акция в Вене состоится в третий раз, в этом году к ней присоединятся ещё несколько других городов, например Инсбрук".

Отметим в России акция памяти "Бессмертный полк" проводится уже в пятый раз. В прошлом году, 9 мая, с портретами своих родственников — участников войны на улицы Екатеринбурга вышли свыше 50 тыс. горожан, а в целом по Среднему Уралу количество участников акции достигло 123 тысяч. В 2016 году в шествиях с портретами участников войны приняла участие каждая третья российская семья.

В 2017 году в Екатеринбурге на акции "Бессмертный полк" впервые будут работать волонтёры, основной задачей которых является помощь пожилым людям, которые хотят принять участие в шествии, но не знают, как справиться с сопутствующими этому хлопотами.

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