К 2020 году в 25 муниципалитетах Среднего Урала появятся агентства развития территорий

К 2020 году в 25 муниципалитетах Среднего Урала откроются агентства развития территорий. Это предусмотрено одним из восьми проектов, представленных сегодня губернатору Евгению Куйвашеву на заседании совета по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области.

Как сообщает областной департамент информполитики, задача этих агентств — в режиме «одного окна» оказывать бизнесменам услуги по оформлению разрешительных документов, необходимых для создания новых предприятий, и содействовать развитию предпринимательства на территории муниципалитета.

Один из результатов этой работы свердловчане должны увидеть уже к марту 2019 года: к тому времени на Среднем Урале предприятия — крупные заказчики станут закупать у малого бизнеса 17,5% товаров и услуг от своего годового объёма закупок. Такой целевой показатель заложен в новом проекте, авторы которого не исключают, что не ограничатся заявленной сегодня цифрой в 25 новых агентств: при успешной реализации проекта сеть таких учреждений может быть увеличена.