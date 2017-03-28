В центре Екатеринбурга появилась мемориальная доска основателю «Автомобилиста» Владимиру Коту

Александра Покоева

В Екатеринбурге в здании крытого хоккейного корта детско-юношеской спортивной школы «Спартаковец» открыли мемориальную доску в честь председателя Городского клуба ветеранов войны, труда и спорта Владимира Кота, сообщает официальный портал города.

Напомним, многие годы из жизни Владимира Кота были связаны со спортом. В годы Великой Отечественной войны он воевал в составе разведроты, сформированной из воинов-спортсменов, а после войны стал одним из руководителей спортивного общества «Спартак». Выйдя на пенсию, Кот создал Городской клуб ветеранов войны, труда и спорта, который возглавлял вплоть до своей кончины в ноябре 2016 года. Стоит отметить, что идея названия хоккейного клуба «Автомобилист» принадлежала именно Владимиру Коту.

К созданию ДЮСШ «Спартаковец» и её тренировочной базы Владимир Кот также имел непосредственное отношение. Поэтому именно там городские власти и активисты ветеранских общественных организаций города и решили разместить мемориальную доску.

- До последних дней своей жизни Владимир Кот являлся ярким примером стойкости духа и тела для подрастающей смены поколений. И он останется таковым даже после смерти благодаря тому, что память об этом легендарном человеке будет вечно жить в сознании людей, в том числе и благодаря открывшейся в Екатеринбурге мемориальной доске в его честь, - отметил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.