Сборная России по футболу на последних минутах вырвала ничью в матче с Бельгией

Сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче против команды Бельгии - 3:3. Матч прошёл на Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Сборная России забила уже на третьей минуте. Отличился защитник Виктор Васин. Однако затем национальная команда пропустила аж трижды: на 17-минуте забил с пенальти Миральяс, затем на 42-ой Бентеке и он же 45-ой оформил дубль.

Вернуть себя в игру россияне смогли лишь на 74-ой минуте, когда Алексей Миранчук отыграл один мяч. А затем уже на второй добавленной минуте Александр Бухаров спас команду от поражения. Итог – 3:3.

Отметим, что в матче принял участие уроженец Нижнего Тагила Максим Каннуников.

Кстати, россияне не могут выиграть у команды Бельгии уже 35 лет. Последний раз сборная СССР выиграла у бельгийцев в июле 1982 года.