Автор знаменитых "гариков" Игорь Губерман выступил в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, в ККТ "Космос" прошёл творческий вечер сатирика Игоря Губермана. Он известен публике прежде всего своими хлёсткими четверостишьями - "гариками".
Игорь Губерман. Фото: Павел Ворожцов
Разумеется, на творческом вечере в Екатеринбурге звучали "гарики" на самые разные темы - о евреях, о России, о любви и семье, о детях, о старости.
Также Игорь Миронович рассказывал истории и отвечал на вопросы из зала.
Например, один из зрителей поинтересоваться, без каких трёх вещей Губерман себя не мыслит.
"Без выпивки, сигарет и крепкого слова", - ответил сатирик.
Корреспонденты "ОГ" пообщались с Игорем Мироновичем - разговор в гримёрке получился похожим на "гарики" - лаконичным и ёмким. О том, от чего у Губермана дрожат колени, почему русский язык немыслим без мата и в какой момент Губерман из романтика стал циником - в одном из ближайших номеров "ОГ".