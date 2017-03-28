Автор знаменитых "гариков" Игорь Губерман выступил в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, в ККТ "Космос" прошёл творческий вечер сатирика Игоря Губермана. Он известен публике прежде всего своими хлёсткими четверостишьями - "гариками".

Игорь Губерман. Фото: Павел Ворожцов

Разумеется, на творческом вечере в Екатеринбурге звучали "гарики" на самые разные темы - о евреях, о России, о любви и семье, о детях, о старости.

Также Игорь Миронович рассказывал истории и отвечал на вопросы из зала.

Например, один из зрителей поинтересоваться, без каких трёх вещей Губерман себя не мыслит.

"Без выпивки, сигарет и крепкого слова", - ответил сатирик.

Корреспонденты "ОГ" пообщались с Игорем Мироновичем - разговор в гримёрке получился похожим на "гарики" - лаконичным и ёмким. О том, от чего у Губермана дрожат колени, почему русский язык немыслим без мата и в какой момент Губерман из романтика стал циником - в одном из ближайших номеров "ОГ".