Областная газета
Новости 29 марта 2017, 07:20

К концу недели на Средний Урал придут дневные заморозки

Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, отрицательная температура ожидается даже в дневные часы. В пятницу, 31 марта, днём на Среднем Урале похолодает до -3...+2, сообщает Уральский гидрометцентр. 

- Несмотря на кажущуюся медлительность нынешней весны, температура воздуха в марте все же превышала климатическую норму, отмечались регулярные дневные оттепели. Однако ночной морозец препятствовал таянию снега, и высота снежного покрова в целом уменьшилась не так значительно (на 6-10 см) и составляет 20-50 см. Начавшаяся неделя принесет частые осадки в виде снега и мокрого снега. При движении циклона 29-30 марта снегопады могут быть интенсивными, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 29 марта, днём ожидается температура воздуха до +2...+7. Будет облачно с прояснениями, местами небольшие или умеренные осадки в виде снега или мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. Ветер южный 4-9 м/с, порывы 15-18 м/с.

В ночь на четверг похолодает до -2...-7, в горах и низинах до -13, местами пройдёт сильный снег. Днём столбик термометра повысится до -1...+4, ожидается мокрый снег, метели. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с.

В ночь с четверга на пятницу синоптики обещают температуру воздуха до -6...-11, при прояснении -12...-17, местами пройдёт небольшой снег. Днём будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой или умеренный  снег, на дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. 

В Екатеринбурге ночью будет холодать до -2...-9, днём температура воздуха будет плюсовая, в пятницу ожидается около 0. По утрам будет скользко, днём ожидается облачность с прояснениями, небольшой или умеренный снег. 

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