Екатеринбуржцы смогут разглядеть на вечернем небе Меркурий рядом с Луной

Сегодня, 29 марта, с 21:00 до 22:00 екатеринбуржцы смогут разглядеть в небе самую быструю планету Солнечной системы рядом с тонким серпом молодой Луны. Меркурий будет доступен для наблюдения в наших широтах до середины апреля, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Меркурий обычно сложно разглядеть на светлом вечернем небе, продолжительность видимости планеты небольшая. Сегодня, если позволит погода, Луна станет хорошим ориентиром для поиска планеты. Меркурий пройдёт юго-восточнее тонкого серпа спутника Земли. Чуть выше и левее по отношению к планете можно будет увидеть красноватый Марс. До середины апреля екатеринбуржцы смогут найти Меркурий вечером на западе низко над горизонтом, - рассказал Владилен Санакоев.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, сегодня будет облачно с прояснениями, местами небольшие или умеренные осадки в виде снега или мокрого снега. Температура воздуха в Екатеринбурге до +3...+5.