Тереза Мэй подписала письмо в Брюссель о запуске "Брексита"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которым она уведомит власти Евросоюза о формальном запуске процедуры "Брексит" по выходу страны из состава ЕС. Глава Евросовета Дональд Туск лично получит письмо от постпреда Британии Тима Барроу сегодня, 29 марта, в 14:30 (по мск), сообщает РИА Новости.

Пресс-служба правительства опубликовала фотографию, на которой запечатлено, как Тереза Мэй подписывает письмо, уведомляющее Брюссель о начале запуска процедуры "Брексит".

- Как ожидается, 29 марта премьер Британии заявит о начале реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, согласно которой Британия может добровольно покинуть ЕС. При этом вопрос сохранения свободы передвижения и работы, а также взаимного признания статуса граждан ЕС и Британии является главным на предстоящих переговорах. Тереза Мэй подчеркивает важность сохранения общих ценностей ЕС и Британии, а также необходимость выстраивания партнёрства, - передаёт РИА Новости со ссылкой на опубликованные в местных СМИ Британии выдержки из речи премьер-министра для выступления в парламенте.

Фото: ТАСС, Christopher Furlong/Pool Photo via AP

Добавим, сегодня, 29 марта, в 10:00 (по мск) Тереза Мэй проведет совещание по "Брексит" с членами правительства, затем, после еженедельного выступления премьера в палате общин (после 14:00 по мск), она сделает специальное заявление для парламента о начале процедуры.