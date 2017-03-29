Росгвардия выступила за досудебное возмещение ущерба гражданам

Проект постановления, предусматривающий досудебный порядок возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от действий сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), внесён на рассмотрение правительства. Досудебный порядок должен снизить число необоснованного удовлетворения завышенных требований, предъявляемых заявителями, говорится в документе.

Авторы документа предполагают, что если в результате действий военнослужащих или сотрудников Росгвардии гражданам был причинён ущерб, то пострадавшие должны подать заявление в соответствующую воинскую часть, образовательное учреждение или территориальный орган ФСВНГ. Заявление будет рассмотрено специальной комиссией, после чего окончательное решение будет принимать главнокомандующий войсками Росгвардии - директор ФСВНГ.

"Действие настоящего постановления не распространяется на случаи возмещения вреда, причиненного военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии Российской Федерации при пресечении террористического акта правомерными действиями", указывается в проекте.

Из пояснительной записки к проекту постановления следует, что новый порядок возмещения ущерба сократит число обращений граждан и организаций в суды. Это, в свою очередь, уменьшит расходы казны на услуги представителей.

Отметим, Росгвардия была создана в апреле 2016 года указом президента РФ Владимира Путина. 27 марта новая силовая структура отметила первую годовщину.