"Рай" Андрея Кончаловского получил три "Ники" в главных номинациях

В московском Театре имени Моссовета вчера, 28 марта, прошла XXX торжественная церемония вручения национальной премии Российской Академии кинематографических искусств "Ника". "Рай" Андрея Кончаловского получил призы как "лучший фильм", "лучший режиссёр" и "лучшая женская роль", сообщает РИА Новости.
Драма "Рай" стала "лучшим фильмом" 2016 года, Андрей Кончаловский также получил приз за режиссуру, а Юлия Высоцкая, сыгравшая главную женскую роль, признали "лучшей актрисой".
Крылатую богиню на XXX торжественной церемонии вручения национальной премии Российской Академии кинематографических искусств "Ника" также получили:
- "Лучшая мужская роль" - Тимофей Трибунцев (главная роль в фильме "Монах и бес"),
- "Лучшая сценарная работа" - Юрий Арабов ("Монах и бес"),
- "Лучшая мужская роль второго плана" - Борис Каморзин ("Монах и бес"),
- "Лучшая работа звукорежиссёра" - Максим Беловолов ("Монах и бес"),
- "Лучшая женская роль второго плана" - Юлия Ауг ("Ученик") и Елена Коренева ("Её звали Муму"),
- "Лучшая операторская работа" - Максим Осадчий ("Дуэлянт"),
- "Лучшая работа художника по костюмам" - Татьяна Патрахальцева ("Дуэлянт"),
- "Лучшая работа художника" - Андрей Понкратов ("Дуэлянт"),
- "Лучшая музыка к фильму" - Эдуард Артемьев ("Герой"),
- "Лучший документальный фильм" - лента Виталия Манского "В лучах солнца",
- "Лучший анимационный фильм" - "Кукушка" Дины Великовской,
- "Лучший фильм стран СНГ и Балтии" - грузинская картина Русудана Глурджидзе "Чужой дом",
- "Открытие года" - режиссёр фильма "Коллектор" Алексей Красовский.
Добавим, в первый день весны были озвучены первые четыре лауреата премии за 2016 год: Александр Сокуров в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, Андрей Плахов в номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование", Александр Митта получил специальный приз Совета Академии "ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ" имени Алексея Германа, фильм "САЛАМ, МАСКВА" (реж. Павел Бардин) "За творческие достижения в области телевизионной кинематографии".
Отметим, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой зачитал на церемонии приветствие от Владимира Путина, в котором в частности говорилось: "Эта престижная награда по праву считается символом успеха и признания, открывает новые возможности для дальнейшего творческого роста".