"Рай" Андрея Кончаловского получил три "Ники" в главных номинациях

В московском Театре имени Моссовета вчера, 28 марта, прошла XXX торжественная церемония вручения национальной премии Российской Академии кинематографических искусств "Ника". "Рай" Андрея Кончаловского получил призы как "лучший фильм", "лучший режиссёр" и "лучшая женская роль", сообщает РИА Новости.

Драма "Рай" стала "лучшим фильмом" 2016 года, Андрей Кончаловский также получил приз за режиссуру, а Юлия Высоцкая, сыгравшая главную женскую роль, признали "лучшей актрисой".

Крылатую богиню на XXX торжественной церемонии вручения национальной премии Российской Академии кинематографических искусств "Ника" также получили:

"Лучшая мужская роль" - Тимофей Трибунцев (главная роль в фильме "Монах и бес"),

"Лучшая сценарная работа" - Юрий Арабов ("Монах и бес"),

"Лучшая мужская роль второго плана" - Борис Каморзин ("Монах и бес"),

"Лучшая работа звукорежиссёра" - Максим Беловолов ("Монах и бес"),

"Лучшая женская роль второго плана" - Юлия Ауг ("Ученик") и Елена Коренева ("Её звали Муму"),

"Лучшая операторская работа" - Максим Осадчий ("Дуэлянт"),

"Лучшая работа художника по костюмам" - Татьяна Патрахальцева ("Дуэлянт"),

"Лучшая работа художника" - Андрей Понкратов ("Дуэлянт"),

"Лучшая музыка к фильму" - Эдуард Артемьев ("Герой"),

"Лучший документальный фильм" - лента Виталия Манского "В лучах солнца",

"Лучший анимационный фильм" - "Кукушка" Дины Великовской,

"Лучший фильм стран СНГ и Балтии" - грузинская картина Русудана Глурджидзе "Чужой дом",

"Открытие года" - режиссёр фильма "Коллектор" Алексей Красовский.

Добавим, в первый день весны были озвучены первые четыре лауреата премии за 2016 год: Александр Сокуров в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, Андрей Плахов в номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование", Александр Митта получил специальный приз Совета Академии "ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ" имени Алексея Германа, фильм "САЛАМ, МАСКВА" (реж. Павел Бардин) "За творческие достижения в области телевизионной кинематографии".

Отметим, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой зачитал на церемонии приветствие от Владимира Путина, в котором в частности говорилось: "Эта престижная награда по праву считается символом успеха и признания, открывает новые возможности для дальнейшего творческого роста".