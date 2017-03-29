Областная газета
Новости 29 марта 2017, 10:15

"Рай" Андрея Кончаловского получил три "Ники" в главных номинациях

В московском Театре имени Моссовета вчера, 28 марта, прошла XXX торжественная церемония вручения национальной премии Российской Академии кинематографических искусств "Ника". "Рай" Андрея Кончаловского получил призы как "лучший фильм", "лучший режиссёр" и "лучшая женская роль", сообщает РИА Новости. 

Драма "Рай" стала "лучшим фильмом" 2016 года, Андрей Кончаловский также получил приз за режиссуру, а Юлия Высоцкая, сыгравшая главную женскую роль, признали "лучшей актрисой".

Крылатую богиню на XXX торжественной церемонии вручения национальной премии Российской Академии кинематографических искусств "Ника" также получили: 

  • "Лучшая мужская роль" -  Тимофей Трибунцев (главная роль в фильме "Монах и бес"),
  • "Лучшая сценарная работа" - Юрий Арабов ("Монах и бес"),
  • "Лучшая мужская роль второго плана" - Борис Каморзин ("Монах и бес"),
  • "Лучшая работа звукорежиссёра" - Максим Беловолов ("Монах и бес"),
  •  "Лучшая женская роль второго плана" - Юлия Ауг ("Ученик") и Елена Коренева ("Её звали Муму"),
  • "Лучшая операторская работа" - Максим Осадчий ("Дуэлянт"),
  • "Лучшая работа художника по костюмам" - Татьяна Патрахальцева ("Дуэлянт"),
  • "Лучшая работа художника" - Андрей Понкратов ("Дуэлянт"),
  • "Лучшая музыка к фильму" - Эдуард Артемьев ("Герой"),
  • "Лучший документальный фильм" - лента Виталия Манского "В лучах солнца",
  • "Лучший анимационный фильм" - "Кукушка" Дины Великовской,
  • "Лучший фильм стран СНГ и Балтии" - грузинская картина Русудана Глурджидзе "Чужой дом",
  • "Открытие года" - режиссёр фильма "Коллектор" Алексей Красовский.

Добавим, в первый день весны были озвучены первые четыре лауреата премии за 2016 год: Александр Сокуров в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, Андрей Плахов в номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование", Александр Митта получил специальный приз Совета Академии "ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ" имени Алексея Германа, фильм "САЛАМ, МАСКВА" (реж. Павел Бардин) "За творческие достижения в области телевизионной кинематографии".

Отметим, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой зачитал на церемонии приветствие от Владимира Путина, в котором в частности говорилось: "Эта престижная награда по праву считается символом успеха и признания, открывает новые возможности для дальнейшего творческого роста".

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