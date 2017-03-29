В России приняты изменения УПК в части гласности судебных заседаний, хранения вещдоков и защиты свидетелей

В Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесён ряд поправок, касающихся гласности судебных заседаний, государственной защиты свидетелей и хранения вещественных доказательств. Соответствующие указы о внесении поправок были подписаны в минувший вторник, 28 марта, президентом России Владимиром Путиным и опубликованы на официальном сайте главы государства.

Так, трансляция открытого судебного заседания допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании и не может осуществляться на стадии досудебного производства, говорится в пояснительной записке к президентскому указу. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешённые судом фотографирование, видеозапись и (или) киносъёмку, трансляцию открытого судебного заседания, не должны нарушать установленный порядок судебного заседания.

Кроме того, в протокол судебного заседания должны быть внесены СМИ и онлайн-ресурсы, которым разрешена трансляция.

В части хранения вещдоков, изъятое игровое оборудование, которое использовалось при незаконных организации или проведении азартных игр, передаётся для уничтожения по решению суда установленым законом порядком. Свидетелям, которым была предоставлена госзащита, отмена или продление установленных мер безопасности определяется судом из установленных законом оснований для её применения.