Областная газета
Новости 29 марта 2017, 10:47

В России на 90 дней запретят продажу спиртосодержащей пищевой продукции

В России на 90 дней запретят продажу спиртосодержащей пищевой продукции. Речь идёт о жидких формах пищевых добавок, ограничение не касается легального алкоголя, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России также продлят запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции ещё на 90 дней.

- Во вторник, 28 марта, в Роспотребнадзор поступило поручение председателя правительства о новых мерах. Под запрет попадут так называемые спиртосодержащие пищевые добавки — суррогат, который заменил на "рынке" непищевые жидкости. Сюда не отнесены пищевые добавки и ароматизаторы сухие и на масляной основе. Постановление уже подписано и находится в Минюсте, оно вступит в силу после регистрации и опубликования, - передаёт РИА Новости слова Анны Поповой.

Напомним, на территории России в течение месяца с 23 декабря действовало ограничение на реализацию алкогольной продукции с содержанием спирта свыше 25 градусов из-за отравления в Иркутске более 70 человек: все они употребляли косметический спиртосодержащий концентрат для ванн "Боярышник". В январе Роспотребнадзор продлил ограничение на 60 дней

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