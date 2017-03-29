Парламент Шотландии второй раз проголосовал за референдум о независимости

В Шотландии местный парламент уже второй раз за два года принял решение о необходимости проведения референдума о выходе из состава Великобритании, сообщила "Российская газета". Местные власти считают, что повторный плебесцит необходим: с 2014 года произошёл ряд серьёзных изменений, которые могли повлиять на отношение населения к независимости.

В частности, как пишет издание, мнение шотландцев никак не учитывалось при решении Великобритании о выходе из Евросоюза. Теперь шотландские власти намерены подать в британский парламент официальный запрос о проведении нового референдума. Теоретически это означает, что Шотландия сможет остаться в Евросоюзе и без Великобритании, если отделение произойдёт до того, как будет завершена процедура BREXIT.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которым власти Евросоюза будут уведомлены о формальном запуске BREXIT. Главе Евросовета Дональду Туску документ будет официально вручён сегодня, 29 марта, в 14:30 по московскому времени. Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято парламентом после того, как 52% населения страны проголосовало за BREXIT.