Областная газета
Новости 29 марта 2017, 11:26

На восстановление Туринского ЦБЗ после пожара израсходовано 60,5 миллиона рублей

На восстановление оборудования Туринского целлюлозно-бумажного завода, пострадавшего от пожара в августе 2016 года, уже вложено 60,5 млн рублей. Об этом шла речь в ходе визита на это предприятие регионального министра промышленности и науки Сергея Пересторонина.

Как сообщает областной департамент информполитики, правительство Свердловской области включило Туринский ЦБЗ в программу дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда. Это позволило пострадавшему от пожара предприятию получить компенсацию в размере 10,4 млн рублей по программе финансирования мероприятий по временной занятости 589 работников завода. Оказана помощь по опережающему обучению персонала предприятия на сумму 1,1 млн рублей. Одновременно Туринский ЦБЗ получил страховую выплату. При посредничестве регионального кабинета министров достигнута договорённость о реструктуризации задолженности предприятия перед кредиторами.

По словам Сергея Пересторонина, все эти усилия уже приносят свои плоды: полностью восстановлены объёмы выпуска бумаги, древесно-волокнистых плит и бумажно-беловых изделий. Сейчас перед Туринским ЦБЗ стоит задача повысить производство обоев до показателей прошлого года (до пожара) и восстановить линию по выпуску санитарно-гигиенических изделий.

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