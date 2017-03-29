Областная газета
Земства 29 марта 2017, 12:18

В Каменске-Уральском прокуратура судится с горадминистрацией из-за моста через Исеть

Мост через реку Исеть, соединяющий Синарский и Красногорский районы Каменска-Уральского стал причиной судебного разбирательства. С иском в суд обратилась прокуратура, которая намерена обязать городские власти провести капитальный ремонт сооружения на улице Кадочникова.

- В декабре 2016 года по результатам технического обследования конструкций автодорожного моста через реку Исеть зафиксирована необходимость его капитального ремонта, - сообщила официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова. - Учитывая, что мост является важным социальным объектом, по которому осуществляется интенсивное движение транспортных средств, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Каменска-Уральского и МКУ «Управление городским хозяйством» произвести капитальный ремонт моста.

Надзорные органы намерены требовать, чтобы ремонтные работы были завершены в срок до 31 декабря 2018 года.

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