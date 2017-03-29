Областная газета
Экономика 29 марта 2017, 12:53

Товарооборот между Ираном и Свердловской областью за 2016 год вырос в четыре раза

По итогам 2016 года товарооборот между предприятиями Среднего Урала и Ирана превысил 31,5 млн долларов США. Это в четыре раза больше аналогичного результата 2015 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, в списке стран-контрагентов Свердловской области Иран переместился с 68-й на 38-ю позицию. Причём за прошлый год значительно изменилась структура свердловских поставок в эту страну. Если в 2015 году уральцы продавали в Иран преимущественно металлургическую продукцию и неорганику, то в 2016-м 81% экспорта составили машиностроительная продукция и оборудование.

Кстати, буквально только что состоялся визит в Россию президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, в ходе которого много внимания уделялось развитию межрегиональных связей.

Напомним, в апреле прошлого года Иран посещала делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. По словам регионального министра международных и внешнеэкономических связей Андрея Соболева, сегодняшний рост товарооборота, в значительной степени, обусловлен результатами состоявшихся тогда переговоров.

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