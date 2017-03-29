Убыток страховщиков ОСАГО в 2016 году составил 3,6 миллиардов рублей

Убыток страховщиков ОСАГО в 2016 году составил 3,6 млрд рублей. Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал прогноз финансового результата деятельности по договорам, заключенным за 9 месяцев предыдущего года, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ»

По данным РСА выплаты по договорам 2016 года продолжатся до 2020 года: в 2016 году оплачено 42,5 млрд руб., в 2017 году ожидается оплата 104,6 млрд руб., в 2018 году – 23 млрд руб., в 2019 году – 5,3 млрд руб., в 2020 году – 1,8 млрд руб.

Также размер выплат по жизни и здоровью составит 2 млрд руб., объём расходов на ведение дел страховыми компаниями и резервы компенсационных выплат составляют 23% (в отношении договоров 2016 года эта сумма - 52,4 млрд руб.).

- В совокупности сумма выплат составляет 231,6 млрд руб. При том, что, по данным РСА, объём собранной премии страховщиков ОСАГО по итогам 2016 года составил 228 млрд руб., то очевидно, что рынок останется в минусе (3,6 млрд руб.) по результатам работы за прошлый год, - прокомментировал ситуацию президент РСА Игорь Юргенс.