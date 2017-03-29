Российские независимые продавцы топлива пожаловались на падение прибыли до нуля

Александра Покоева

«Независимый топливный союз» (НТС) заявил о падении прибыльности работы в розницу практически до нуля в первом квартале 2017 года, пишет РБК. Независимые участники топливного рынка России заявляют, что падение произошло из-за повышения акцизов и сдерживания цен правительством.

По расчетам союза, доходность нефтепродуктообеспечения в рознице, составлявшая в 2015–2016 годах чуть более 2 тыс. рублей на тонну топлива, в первом квартале 2017 года упала до 8 рублей на тонну (без НДС). Маржинальность АЗС с 25-26% в 2007-2009 годах упала до 13% в 2014 году и до 17-18% в 2015-2016 годах. При этом акциз на бензин «Евро-5» с 2015 по 2017 вырос на 62,7% (на 3,9 тыс. рублей за тонну). А налог на добычу полезных ископаемых в январе 2017 года достиг уровня 8 тыс. рублей на тонну.

Для исправления ситуации НТС предлагает отпустить цены, отказаться от жесткой фиксации объёма нефтепродуктов, которые нефтяники обязаны продавать через биржу, и создать единые условия и правила игры для всех участников.

Также в союзе отмечают, что оптовые цены на топливо «значительно выросли, а рост розничных цен даже не покрыл дельту увеличения НДПИ и акциза». По данным организации, в 2015 году оптовые цены увеличились на 0,3%, розничные — на 3,5%, а в 2016 году розница резко отстала от опта, рост цен составил 24,8% и 5% соответственно.