В Свердловском облсуде назначен новый заместитель председателя

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина Александр Суханкин ближайшие шесть лет будет занимать пост заместителя председателя Свердловского областного суда. Как сообщила пресс-служба облсуда, ранее Александр Суханкин возглавлял состав судебной коллегии по гражданским делам апелляционной инстанции.

Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Справка ОГ:

Александр Николаевич Суханкин родился 4 ноября 1975 года Нижнем Тагиле. С 1995 года работал юристом, юрисконсультом, старшим юрисконсультом предприятий и организаций в городе Полевском. С 26 декабря 2001 года назначен мировым судьёй на судебный участок № 1 города Полевской на трёхлетний срок полномочий, с 1 августа 2003 года назначен судьёй Полевского городского суда на трёхлетний срок. С июля 2007 года - судья Свердловского областного суда. Решением квалификационной коллегии Свердловской области в 2015 году ему присвоен второй квалификационный класс.