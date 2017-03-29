Областная газета
Общество 29 марта 2017, 14:09

В 2017 году расходы ПФР на пенсионное обеспечение увеличатся на 394,7 млрд рублей

В нынешнем году расходы Пенсионного фонда России на пенсионное обеспечение вырастут на 394,7 млрд рублей и достигнут 6,9 трлн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ПФР по итогам заседания правления Пенсионного фонда России.

Кроме того, на 2017 год запланировано увеличение и социальных выплат. Они станут больше на 269,6 млрд рублей и составят 1,2 трлн рублей.

С учётом всех недавних решений о повышении пенсий среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году будет равен 13655 рублям (с учётом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей — 14072 рубля).

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