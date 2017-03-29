Областная газета
Экономика 29 марта 2017, 14:57

Губернатор призвал развивать потребкооперацию на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов, региональному министерству АПК и продовольствия обратить особое внимание на развитие потребкооперации.

Как сообщает областной департамент информполитики, в настояшее время на Среднем Урале существует 48 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За последние пять лет они оказали уральцам различных услуг на 2,7 млрд рублей.

Фото: областной департамент информполитики

— Большое значение для роста малого и среднего бизнеса, повышения качества жизни сельчан имеет развитие сельскохозяйственных кооперативов. Мы будем всеми доступными способами помогать развитию таких предприятий. Это не просто слова. Прошу всех ответственных самым внимательным образом отнестись к этому вопросу. Информируйте частных предпринимателей, небольшие сельхозпредприятия, какие перспективы открываются при объединении. Это новые рынки сбыта. Главы муниципалитетов лучше, чем кто бы то ни было знают сельхозпроизводителей и частников, встречайтесь с ними. Наша цель — обеспечить уральцев качественными, доступными по цене продуктами питания собственного производства, обеспечить конкурентоспособность нашей продукции, укрепить финансовую устойчивость агропрома, — сказал Евгений Куйвашев.

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