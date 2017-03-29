В Свердловской области назначены новые мировые судьи

Новые мировые судьи были назначены постановлениями Законодательного собрания Свердловской области в ряде судебных участков региона, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Постановления о назначениях ранее были размещены на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Назначены:

Отметим, данные назначения - не единственные изменения в судах региона. Ранее указом президент РФ Владимира Путина Александр Суханкин был назначен заместителем председателя Свердловского областного суда.