В Свердловской области назначены новые мировые судьи

Новые мировые судьи были назначены постановлениями Законодательного собрания Свердловской области в ряде судебных участков региона, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Постановления о назначениях ранее были размещены на официальном портале правовой информации Свердловской области.
Назначены:
- Николаев Александр Геннадьевич – на должность мирового судьи судебного участка № 3 Чкаловского судебного района,
- Бесова Елена Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка № 4 Сысертского судебного района,
- Васькова Оксана Николаевна – на должность мирового судьи судебного участка № 3 Сухоложского судебного района,
- Тарасевич Людмила Николаевна – на должность мирового судьи судебного участка № 4 Орджоникидзевского судебного района,
- Хотяновская Алеся Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка № 3 Нижнесергинского судебного района,
- Циркин Павел Витальевич – на должность мирового судьи судебного участка № 2 Туринского судебного района,
- Шестакова Наталья Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка Байкаловского судебного района.
Отметим, данные назначения - не единственные изменения в судах региона. Ранее указом президент РФ Владимира Путина Александр Суханкин был назначен заместителем председателя Свердловского областного суда.