Областная газета
Общество 29 марта 2017, 15:04

Призраки, золотые двери и искусственные зубы Черчилля - самые необычные лоты интернет-аукциона eBay

На днях на просторах Интернета случился курьёз. Продавец из Москвы выставил на интернет-аукционе eBay две фотографии. На одной изображён актер Вячеслав Тихонов в роли штурмбаннфюрера Штирлица «с железным крестом и знаком НСДАПа». На втором снимке – актёр Леонид Куравлев в роли оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана (подпись к фото: «После того, как был ранен в бункере Гитлера в 1945 году»). Об этом пишет «Лента.ру».

На странице товара нет ни слова о том, что эти фотографии являются кадрами из советского сериала «Семнадцать мгновений весны». Каждый лот стоит 2,99 доллара или около 170 рублей. Продавец обещает отправить «редкие снимки» в любую точку мира.

Впрочем, за время существования крупнейшей в мире торговой интернет-площадки что только на ней не продавалось.

30-летняя американка Карри Смит выставила на продажу... свой лоб под рекламу. Столь необычное рекламное место за 10 тысяч долларов приобрело казино Golden Palace.

За 23 тысячи долларов ушли с молотка искусственные зубы известного политика Черчилля.

С аукциона была продана яхта за 85 миллионов долларов и вилла на Майорке с золотыми дверьми за 28 миллионов долларов.

Студент из Англии сумел продать одно кукурузное зернышко за 1,2 фунта, а хозяин сайта MagicGoat.com нашёл покупателя на содержимое своего мусорного ведра. Благодаря eBay американец Майкл Фосетт получил 50 тысяч долларов за старую пыльную банку, утверждая, что в ней находится призрак.

Неизвестный австралиец выставлял на аукцион всю Новую Зеландию со стартовой ценой в один австралийский цент. А бельгийский учитель в знак протеста против политического кризиса хотел продать Бельгию. Естественно, что столь абсурдные торги были закрыты.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Подписка на "ОГ" с вкладкой

Подписка на

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Здесь автопрокат, лучшие цены по ссылке.

Прокат авто компания: подробнее >>

Здесь рефрижераторные перевозки по данной ссылке.

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам