Почти 7,5 тонн санкционных овощей и фруктов уничтожено в Свердловской области

В ходе совместного рейда, проведённого сотрудниками Россельхознадзора, Екатеринбургской таможни и Управления ФСБ по Свердловской области на овощебазе №4 в Екатеринбурге было изъято 7400 кг сельхозпродукции, запрещённой к ввозу на территорию России. Изъятое вывезено на полигон твёрдых бытовых отходов и уничтожено, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Среди уничтоженного - турецкие помидоры, польские яблоки и груши, гвинейские баклажаны, бенинский лук и испанский салат.

"По результатам рейда на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция: томаты (происхождение Турция) в количестве 2 220 кг, яблоки (Польша) — 2 496 кг, груши (Польша) — 2 022 кг, салат латук «Айсберг» (Испания) — 108 кг, а также 340 кг баклажанов из Гвинеи и 216 кг лука порея из Бенина, которые поступили из Республики Беларусь, что является нарушением введенных Россельхознадзором временных ограничений, согласно которым разрешены только прямые поставки в Российскую Федерацию подкарантинной продукции из Бенина и Гвинеи".

По данным ведомства, вся изъятая продукция в количестве 7 400 кг изъята из оборота, вывезена на полигон ТБО и уничтожена механическим путём.