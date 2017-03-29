В январе средняя зарплата в Свердловской области составила 33,8 тысячи рублей

Александра Покоева

По данным Свердловскстата, среднемесячная заработная плата одного работника Свердловской области в январе 2017 года составила 33 778,6 рубля (105,9% к соответствующему периоду прошлого года).

Самая большая зарплата у работников в области информации и связи (больше среднеобластной на 43,5%). На втором месте сотрудники производств резиновых и пластмассовых изделий (больше на 31,2%). На третьем - работники предприятий по добыче полезных ископаемых (на 24,9%).

В числе лидеров по темпам роста зарплаты оказались опять же компании из области информации и связи (157,5% к уровню января 2016 года), а также предприятия по добыче полезных ископаемых (124,3%).

Кроме того, Свердловскстат отмечает, что численность безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, на 1 марта этого года составила 33 тыс. человек. Это на 4 тыс. безработных меньше, чем в соответствующий периоде 2016 года. Уровень регистрируемой безработицы на 1 марта 2017 года составил 1,45% (1,64% в марте прошлого года).