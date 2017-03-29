Компания Cisco ищет партнёров для сотрудничества на Среднем Урале

В Екатеринбурге состоялась рабочая встреча первого вице-губернатора Алексея Орлова и вице-президента компании Cisco в России и СНГ Джонатана Спарроу. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, сегодняшний визит руководства этой компании, работающей в сфере информационных технологий, стал результатом договорённостей, достигнутых на Иннопроме-2014. В ходе состояшегося сегодня разговора Алексей Орлов и Джонатан Спарроу заявили о намерении подписать новое такое же соглашение во время предстоящего Иннопрома-2017.

— Свердловская область — очень развитый регион в плане промышленности и образования. У нас установлены давние партнёрские отношения с Уральским федеральным университетом, действует соглашение с областным правительством. Сегодня мы обсуждаем программы и проекты нового меморандума, поскольку видим интересные возможности для сотрудничества с вашим регионом, — сказал Джонатан Спарроу.