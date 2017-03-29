Областная газета
Политика 29 марта 2017, 17:19

Президент России уволил Георгия Матюшкина с поста Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгий Матюшкин уволен с должности Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека — заместителя Министра юстиции РФ. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Судя по информации на сайте Министерства юстиции России, Георгий Матюшкин занимал этот пост с августа 2008 года. А до этого он в течение трёх лет трудился заместителем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

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