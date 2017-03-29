Областная газета
Политика 29 марта 2017, 17:22

Владимир Путин уволил начальника ГУ ГИБДД Виктора Нилова

Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку руководителя Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенанта полиции Виктора Нилова. Соответствующий документ был опубликован в среду, 29 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке на увольнение - ещё шесть руководителей, среди которых замминистра юстиции РФ Григорий Матюшкин, представлявший Россию в ЕСПЧ.

Этим же указом Владимир Путин произвёл ряд назначений в руководстве территориальных органов ряда силовых ведомств, а также утвердил на пятилетний срок прокуроров ряда субъектов федерации.

Отметим, генерал-лейтенант Виктор Нилов руководил ГУ ОБДД с 2011 года. О том, кто займёт освободившийся пост, пока не сообщается.

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