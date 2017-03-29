Областная газета
Общество 29 марта 2017, 17:24

Детеныша трубкозуба из екатеринбургского зоопарка отправляют в Чехию

Александра Покоева

Екатеринбургский зоопарк отправит в Чехию детёныша африканского трубкозуба, сообщила официальный представитель Уральского таможенного управления Екатерина Демянчук.

Самолет с животным вылетает из аэропорта «Кольцово» утром 30 марта и приземлится в городе Оломоуц. По словам Демянчук, перевозкой детеныша займётся авиакомпания «Уральские авиалинии».

Трубкозуба обменяют на другое животное из чешского зоопарка, на какое именно — пока держится в секрете.

Напомним, трубкозуб появился на свет в декабре прошлого года у пары из екатеринбургского зоопарка Банту и Берты. Новорожденный весил 1 кг 760 граммов.

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