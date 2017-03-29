Областная газета
Общество 29 марта 2017, 17:43

За прошлый год свердловчане обустроили 201 источник питьевой воды в рамках проекта "Родники"

За 2016 год на Среднем Урале был обустроен 201 источник питьевой воды. Как сообщает областной департамент информполитики, эта работа ведётся в Свердловской области в рамках проекта «Родники».

— Уже 16 лет на территории региона реализуется эта красивая и добрая экологическая программа. За прошедшие годы обустроено почти пять тысяч источников питьевого водоснабжения, которые так нужны нашим населённым пунктам, особенно малым, — отметил первый вице-губернатор Алексей Орлов, выступая сегодня на XVI съезде участников областного движения «Родники».

По мнению Алексея Орлова, эта работа приобретает особое значение в объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год экологии.

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