За прошлый год свердловчане обустроили 201 источник питьевой воды в рамках проекта "Родники"

За 2016 год на Среднем Урале был обустроен 201 источник питьевой воды. Как сообщает областной департамент информполитики, эта работа ведётся в Свердловской области в рамках проекта «Родники».

— Уже 16 лет на территории региона реализуется эта красивая и добрая экологическая программа. За прошедшие годы обустроено почти пять тысяч источников питьевого водоснабжения, которые так нужны нашим населённым пунктам, особенно малым, — отметил первый вице-губернатор Алексей Орлов, выступая сегодня на XVI съезде участников областного движения «Родники».

По мнению Алексея Орлова, эта работа приобретает особое значение в объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год экологии.