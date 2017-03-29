Областная газета
29 марта 2017, 17:49

В Екатеринбурге создадут единый перинатальный центр

Александра Покоева

В Екатеринбурге в рамках оптимизации здравоохранения планируют объединить несколько городских больниц в рамках создающегося единого перинатального центра, сообщает официальный портал города.

- Укрупнение учреждений всегда позволяет сэкономить на управлении, эти средства высвобождаются для повышения заработной платы медиков до уровня, который регламентирован указами президента России, - рассказала первый заместитель начальника Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Татьяна Савинова.

Также она отметила, что нововведения никак не коснуться жителей города.

- Люди будут лечиться у тех же врачей, что и раньше, - заявила Савинова.

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