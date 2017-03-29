Евгений Куйвашев поздравил Светлану Миронову и Тамару Воронину по случаю недавнего спортивного успеха

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловских лыжниц Светлану Миронову и Тамару Воронину с успешным выступлением на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

— Благодарю вас за достойное представление Свердловской области на важнейших всероссийских соревнованиях, за волю к победе, большой вклад в укрепление престижа уральской биатлонной школы. Прошу передать мои наилучшие пожелания вашим родителям и тренерам. Желаю вам новых успехов в спорте и жизни, счастья, здоровья, благополучия, отличного весеннего настроения, — сказал глава региона.